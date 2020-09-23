VK Combo: подписка на Музыку теперь со скидками на такси и доставку

Оформить музыкальную подписку и получить доступ к бонусам VK Combo уже можно в мини-приложении (vk.com/combo). Пользователи, которые до этого не были подписаны ни на Музыку ВКонтакте, ни на Combo, получат первые три месяца новой подписки бесплатно. Те, у кого уже была хотя бы одна из подписок, смогут перейти на VK Combo до конца года. Вскоре получить доступ ко всем бонусам VK Combo можно будет при оформлении музыкальной подписки любым удобным способом — ВКонтакте или в приложении BOOM.