Футбольный стадион построят в Первомайском районе Ростова

Posted 24 сентября 2020, 10:11
Published 24 сентября 2020, 10:11
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
На аукцион выставили земельный участок площадью 7,74 тысячи квадратных метров рядом с домом № 22 по улице Зеленой. Участок, находящийся в собственности города, продают для организации футбольного стадиона без права возведения капитальных строений.
Начальную цену участка установили в виде ежегодной арендной платы в сумме 2,9 миллиона рублей, аукцион пройдет 30 октября.
Ранее в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» появился скалодром, в который вложили 21 миллион рублей.