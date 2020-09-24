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Posted 24 сентября 2020, 10:11

Published 24 сентября 2020, 10:11

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Футбольный стадион построят в Первомайском районе Ростова

Футбольный стадион построят в Первомайском районе Ростова

24 сентября 2020, 10:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону планируют построить футбольный стадион на улице Зеленой в Первомайском районе, следует из сообщения городской администрации.

На аукцион выставили земельный участок площадью 7,74 тысячи квадратных метров рядом с домом № 22 по улице Зеленой. Участок, находящийся в собственности города, продают для организации футбольного стадиона без права возведения капитальных строений.

Начальную цену участка установили в виде ежегодной арендной платы в сумме 2,9 миллиона рублей, аукцион пройдет 30 октября.

Ранее в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» появился скалодром, в который вложили 21 миллион рублей.

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