Компания с 12 сотрудниками в штате будет наносить дорожную разметку в Ростове

Победителем конкурса стало ООО «Сфера», которое предложило выполнить работы за 838 тысяч рублей вместо начальной стоимости в 4,9 миллиона рублей.
Работы по нанесению дорожной разметки должны быть выполнены с применением микростеклошариков. «Коэффициент яркости, световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии, дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, установленным в требованиях нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации», — говорится в техзадании.
ООО «Сфера» зарегистрировано в 2005 году, в компании числятся всего 12 сотрудников.
Ранее стало известно, что в Ростове на содержание мостов и путепроводов потратят почти пять миллионов рублей.