Компания с 12 сотрудниками в штате будет наносить дорожную разметку в Ростове

Работы по нанесению дорожной разметки должны быть выполнены с применением микростеклошариков. «Коэффициент яркости, световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии, дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, установленным в требованиях нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации», — говорится в техзадании.