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Компания с 12 сотрудниками в штате будет наносить дорожную разметку в Ростове

24 сентября 2020, 07:15
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика для нанесения горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города, сообщается на сайте госзакупок.

Победителем конкурса стало ООО «Сфера», которое предложило выполнить работы за 838 тысяч рублей вместо начальной стоимости в 4,9 миллиона рублей.

Работы по нанесению дорожной разметки должны быть выполнены с применением микростеклошариков. «Коэффициент яркости, световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии, дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, установленным в требованиях нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации», — говорится в техзадании.

ООО «Сфера» зарегистрировано в 2005 году, в компании числятся всего 12 сотрудников.

Ранее стало известно, что в Ростове на содержание мостов и путепроводов потратят почти пять миллионов рублей.

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