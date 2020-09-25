Памятник дончанам, в 1941 остановившим наступление на Москву, открыли на Смоленщине

Posted 25 сентября 2020, 10:37
Published 25 сентября 2020, 10:37
Modified 1 октября 2024, 14:41
Updated 1 октября 2024, 14:41
Бои за Соловьеву переправу в 1941 году стали одним из самых значительных эпизодов Великой Отечественной войны на территории Смоленской области. По разным данным, там погибли от 50 до 100 тысяч советских солдат, среди которых были и ростовчане.
В боях принимали участие дивизии из уроженцев Ростовской области — 38-я стрелковая Донская Краснознаменная Морозовско-Донецкая имени А. И. Микояна и 127-я стрелковая Чистяковская Краснознаменная ордена Суворова дивизии.
В память о подвиге ростовчан на памятнике выбили надпись «Воинам Дона, защитникам Соловьевой переправы. Благодарные земляки. 1941 — 2020».