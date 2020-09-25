Самую большую беду для выращивания донских раков назвал эксперт

Posted 25 сентября 2020, 15:44
Published 25 сентября 2020, 15:44
Modified 1 октября, 13:16
Updated 1 октября, 13:16
Как показывают исследования, сокращение промыслового запаса раков составило с 2015 по 2019 годы всего 16%. «Экологический вестник Дона» сообщает, что пять лет назад в регионе вылавливали 136 тонн рака, а за прошлый год - 120 тонн. В регионе раков чаще всего вылавливают в водохранилищах Манычского каскада (Усть-Манычское, Веселовское и межплотинный участок Пролетарского), в реках Дон и Сал.Численность кубанского рака, как говорится в исследованиях, сокращается из-за браконьерства, зарастаемости, обмеления и заиливания водоемов.
Сокращение за последние пять лет количества рака в Ростовской области на 16% не является критичным, это нормальный запас в плане сокращения численности за такой длительный период, прокомментировал Владимир Белоусов.
«В 90-х годах в регионе было намного меньше рака, чем сейчас. Пока в выращивании раков в искусственных водоемах нет смысла в Ростовской области. Репродуктивный потенциал слишком высок, чтобы прибегать к искусственному воспроизводству. Но мы ведем работы в этом направлении. Донской рак очень сложно разводить в искусственных условиях», - говорит Белоусов.
Подробнее о том, когда донской рак сможет «выйти» на мировые рынки, читайте в материале: Вымирающий деликатес. Сможет ли капризный донской рак захватить мировые рынки.
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