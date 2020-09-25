Самую большую беду для выращивания донских раков назвал эксперт

Как показывают исследования, сокращение промыслового запаса раков составило с 2015 по 2019 годы всего 16%. «Экологический вестник Дона» сообщает, что пять лет назад в регионе вылавливали 136 тонн рака, а за прошлый год - 120 тонн. В регионе раков чаще всего вылавливают в водохранилищах Манычского каскада (Усть-Манычское, Веселовское и межплотинный участок Пролетарского), в реках Дон и Сал.Численность кубанского рака, как говорится в исследованиях, сокращается из-за браконьерства, зарастаемости, обмеления и заиливания водоемов.