rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2020, 15:44

Published 25 сентября 2020, 15:44

Modified 1 октября, 13:16

Updated 1 октября, 13:16

Самую большую беду для выращивания донских раков назвал эксперт

25 сентября 2020, 15:44
Сюжет
Эксклюзив
Самой большой бедой для раков в Ростовской области замруководителя Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») Владимир Белоусов называет маловодность - глобальные гидрометеорологические естественные причины, прокомментировал RostovGazeta сам Белоусов.

Как показывают исследования, сокращение промыслового запаса раков составило с 2015 по 2019 годы всего 16%. «Экологический вестник Дона» сообщает, что пять лет назад в регионе вылавливали 136 тонн рака, а за прошлый год - 120 тонн. В регионе раков чаще всего вылавливают в водохранилищах Манычского каскада (Усть-Манычское, Веселовское и межплотинный участок Пролетарского), в реках Дон и Сал.Численность кубанского рака, как говорится в исследованиях, сокращается из-за браконьерства, зарастаемости, обмеления и заиливания водоемов.

Сокращение за последние пять лет количества рака в Ростовской области на 16% не является критичным, это нормальный запас в плане сокращения численности за такой длительный период, прокомментировал Владимир Белоусов.

«В 90-х годах в регионе было намного меньше рака, чем сейчас. Пока в выращивании раков в искусственных водоемах нет смысла в Ростовской области. Репродуктивный потенциал слишком высок, чтобы прибегать к искусственному воспроизводству. Но мы ведем работы в этом направлении. Донской рак очень сложно разводить в искусственных условиях», - говорит Белоусов.

Подробнее о том, когда донской рак сможет «выйти» на мировые рынки, читайте в материале: Вымирающий деликатес. Сможет ли капризный донской рак захватить мировые рынки.

#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика