Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 21 тыс

Posted 26 сентября 2020, 09:26
Published 26 сентября 2020, 09:26
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Выздоровели за это время 150 пациентов, в больницах лечение получают 1342 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 72 зараженных.
На амбулаторном лечении сейчас находятся 2,4 тысячи пациентов. За все время заразились 21169 человек, выздоровели 16824 местных жителей.
«За сутки скончались пять женщин и четверо мужчин, у них были хронические заболевания. Жертвами коронавируса стали 477 человек», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, какие ограничения ввели в Ростове из-за коронавируса.