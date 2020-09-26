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Posted 26 сентября 2020, 09:26

Published 26 сентября 2020, 09:26

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 21 тыс

26 сентября 2020, 09:26
В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 189 человек, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за это время 150 пациентов, в больницах лечение получают 1342 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 72 зараженных.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 2,4 тысячи пациентов. За все время заразились 21169 человек, выздоровели 16824 местных жителей.

«За сутки скончались пять женщин и четверо мужчин, у них были хронические заболевания. Жертвами коронавируса стали 477 человек», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, какие ограничения ввели в Ростове из-за коронавируса.

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