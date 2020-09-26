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Posted 26 сентября 2020, 16:34

Published 26 сентября 2020, 16:34

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

Ночные клубы наказали в Ростове за игнорирование масочного режима

26 сентября 2020, 16:34
В Ростове-на-Дону в ходе рейдов по ночным заведениям выявили нарушение антиковидных требований, сообщили в городской администрации.

Работающие в ночное время организации проверили 26 сентября по поручению замглавы администрации города Юрия Овчинникова. Административные материалы составили в отношении должностных лиц клуба «Джамбл» и ресторана «Магадан». Все материалы передадут в управление Роспотребнадзора, заведения могут быть закрыты.

Кроме того, протокол составили в отношении одного человека в клубе «Эмбарго» на Левобережной. Специалисты также проверили торговые центры, рынки и кафе.

По результатам рейдов составили 32 протокола в отношении продавцов, которые не надевали маски. Еще 6 протоколов коснулись бизнесменов, они не соблюдали противоэпидемиологические требования.

«Нарушения зафиксировали на рынках „Квадро“ и „Элеонора“. На следующей неделе пройдет еще одна проверка», — прокомментировал глава «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов.

Ранее в Ростовской области назвали города, в которых придется уничтожать коронавирус.

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