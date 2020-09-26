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Posted 26 сентября 2020, 19:51

Published 26 сентября 2020, 19:51

Modified 1 октября, 15:10

Updated 1 октября, 15:10

Огонь уничтожил 100 гектаров территории в Ростовской области

26 сентября 2020, 19:51
В Аксайском районе площадь ландшафтного пожара, который начался в субботу, достигла 100 гектаров, сообщили в УМЧС по Ростовской области.

К ликвидации огня привлекли 239 человек, они используют 59 единиц техники. Тушение пожара осложнено неблагоприятной погодой, в том числе из-за сильного ветра.

«Угрозы для населенных пунктов нет. Сейчас обстановка находится под контролем», — сказано в сообщении.

Напомним, что возгорание началось в районе хутора Верхнеподпольный в 11.35 мск. Огонь подбирался к трем населенным пунктам, но их удалось защитить. Речь идет о хуторах Рыбацкий и Махин, станице Ольгинской.

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