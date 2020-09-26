Огонь уничтожил 100 гектаров территории в Ростовской области

Posted 26 сентября 2020, 19:51
Published 26 сентября 2020, 19:51
Modified 1 октября, 15:10
Updated 1 октября, 15:10
К ликвидации огня привлекли 239 человек, они используют 59 единиц техники. Тушение пожара осложнено неблагоприятной погодой, в том числе из-за сильного ветра.
«Угрозы для населенных пунктов нет. Сейчас обстановка находится под контролем», — сказано в сообщении.
Напомним, что возгорание началось в районе хутора Верхнеподпольный в 11.35 мск. Огонь подбирался к трем населенным пунктам, но их удалось защитить. Речь идет о хуторах Рыбацкий и Махин, станице Ольгинской.
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