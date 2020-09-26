Стали известны подробности крупного природного пожара в Ростовской области

Posted 26 сентября 2020, 18:21
Published 26 сентября 2020, 18:21
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Стали известны подробности возгорания, которое началось в районе хутора Верхнеподпольный в 11.35 мск. К моменту приезда пожарных огонь успел уничтожить 2,4 тысячи квадратных метров травы.
Порывы ветра в этой зоне достигают 16 метров в секунду, из-за чего есть опасность для населенных пунктов. Речь идет о хуторах Рыбацкий и Махин, станице Ольгинской.
По последним данным, специалистам удалось защитить дома в Махине и Ольгинской. К этой работе привлекли свыше 200 человек, они используют более 20 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало. Ранее в регионе продлили штормовое предупреждение по пожароопасности.