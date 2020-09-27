В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 188 человек

Posted 27 сентября 2020, 08:10
Published 27 сентября 2020, 08:10
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Пациенты проживают в 32 городах и районах, в том числе Ростове, Батайске, Шахтах, Гуково, Новошахтинске. Выздоровели за это время 73 человека.
Всего в области зарегистрировали 21357 случаев заболевания, врачи выписали 16897 человек. В больницах остаются 1344 пациента.
«За сутки умерли девять человек — четыре женщины и пятеро мужчин. У них были хронические заболевания», — сказано в сообщении.
За все время скончались 486 граждан. Ранее стало известно, какие ограничения ввели в Ростове из-за пандемии.