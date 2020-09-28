Хулиганы искупались в фонтане в центре Ростова

Posted 28 сентября 2020, 10:20
Published 28 сентября 2020, 10:20
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Речь идет о парковом фонтане на Театральной площади. Три человека плескались в воде около 10 минут, пока их не попросили покинуть эту территорию.
«Трое молодых парней закрыли плавательный сезон таким образом. Они разбежались, когда их начали критиковать. Полиции в этот момент рядом не было», — сказано в сообщении.
Автор публикации добавил видео, показав купающихся парней. Некоторые пользователи в комментариях не увидели в этом ничего страшного.
Другие горожане раскритиковали пловцов, заявив, что их надо наказать. Ранее полуголый велосипедист в зимнем городе удивил ростовчан.