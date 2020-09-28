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Posted 28 сентября 2020, 10:20

Published 28 сентября 2020, 10:20

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Хулиганы искупались в фонтане в центре Ростова

28 сентября 2020, 10:20
В Ростове-на-Дону трое местных жителей искупались в фонтане и убежали, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о парковом фонтане на Театральной площади. Три человека плескались в воде около 10 минут, пока их не попросили покинуть эту территорию.

«Трое молодых парней закрыли плавательный сезон таким образом. Они разбежались, когда их начали критиковать. Полиции в этот момент рядом не было», — сказано в сообщении.

Автор публикации добавил видео, показав купающихся парней. Некоторые пользователи в комментариях не увидели в этом ничего страшного.

Другие горожане раскритиковали пловцов, заявив, что их надо наказать. Ранее полуголый велосипедист в зимнем городе удивил ростовчан.

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