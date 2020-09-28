Власти Ростова продолжают «прокатывать» велосипедистов

Posted 28 сентября 2020, 13:01
Published 28 сентября 2020, 13:01
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Как гласит старая шутка, велосипедист самое бесполезное для власти существо, практически угроза экономике. Он не платит транспортный налог, не покупает бензин, не берёт кредиты на покупку машины. К тому же ведёт здоровый образ жизни, не нуждается в лекарствах и врачах, а также не употребляет табак и алкоголь. Видимо, решив, что в каждой шутке есть доля правды, городские власти начали ставить палки в колёса «железных коней».
Но для начала немного истории. В апреле 2010 года мэрия озадачилась развитием сети велодорожек. Худо-бедно, её проложили, даже с учётом запутанной дорожной инфраструктуры донской столицы, хоть и с нареканиями, но она заработала. Стали появляться велосообщества, в частности на базе парка Авиаторов сформировалась группа энтузиастов «Приходи дружить и кататься», её руководителем избрали предпринимателя Александра Коробкова. Весной 2013 года федерация велоспорта Ростовской области получила в региональном управлении лесного хозяйства разрешение на реконструкцию дороги внутри парка. Добровольцы привлекли спонсоров, своими силами заасфальтировали дорожки, собрали и вывезли мусор, поставили урны, провели благоустройство территории. И уже в ноябре 2013 года открылась новая велотрасса по территории парка Авиаторов. Весной следующего года она привлекла уже не только велосипедистов, но и бегунов, любителей других видов спорта. «Приходи дружить и кататься» создали даже сад камней, для чего привезли 120 тонн материала. Всего на приведение велодорожки в парке в порядок в период 2013–2014 гг. было привлечено порядка 5 млн рублей, в том числе и личных средств участников группы «Приходи дружить и кататься».
— При этом, мы не заходили на территорию самого парка, рассказывает Александр Коробков. Во время наших «покатушек» что-то там убирали. Затем обратились к тогдашнему градоначальнику Сергею Горбаню с просьбой помочь узаконить нашу деятельность уже внутри парка. Он отправил нас в департамент имущественно-земельных отношений, где нам сказали, что эта земля не принадлежит муниципалитету. Решить проблему можно было двумя путями — либо город компенсирует объём благоустройства на других территориях, либо же нужно собрать ходатайства местных жителей с просьбой перевести землю под другой вид использования.
К тому времени новым главой района стал Артур Григорян. Он довольно благосклонно отнесся к идее развития велоспорта в парке, и был разработан инвест-проект, который показали тогдашнему мэру Горбаню. Проектом предусматривалось создание велопроката, зоны отдыха, различных площадок, установка туалетов. Сергей Иванович всё это одобрил, пообещал изыскать бюджетные средства, в 2016 году даже наградил сообщество «Приходи дружить и кататься» двумя благодарностями за «лучший объект благоустройства, созданный силами общественной организации или движения». А затем ушёл в отставку…
Всё это время никто из администрации ни района, ни города не занимался тем, чтобы узаконить проводимую работу, определиться с тем, как решить правовую проблему использования земли. А работа между тем велась — проводилась уборка парка, появился велопрокат, установили биотуалеты. Глава же Первомайского района продолжал обещать урегулировать вопрос, люди за свой счёт и на энтузиазме, продолжали ухаживать за территорией парка. А затем Артур Григорян тоже ушёл в отставку, и выяснилось, что в районе творился полный беспредел с установкой ларьков.
То есть вопросы землепользования не решались не только с парком, но и в целом в районе, этим никто не занимался. Новый начальник управления благоустройства, решил разрубить гордиев узел «ларёчных проблем» района одни махом, и просто подал на сообщество «Приходи дружить и кататься» в арбитражный суд.
Вот такая незатейливая чиновничья логика. Чем разобраться, что и где, проще вырубить всё и сразу. Никто не снимает вину с велосипедистов за их доверчивость, но это не означает, что их надо стричь под одну гребёнку вместе с большим количеством незаконно установленных коммерческих ларьков.
Что на выходе? Замусоренный парк, отсутствие возможности заниматься велоспортом в юго-восточной части города и потенциально упущенные налоговые поступления в бюджет. Впрочем, для чиновников ситуация идеальная, ведь велосипедисты всё равно самые бесполезные для власти жители города.