rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября 2020, 13:01

Published 28 сентября 2020, 13:01

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Власти Ростова продолжают «прокатывать» велосипедистов

28 сентября 2020, 13:01
В последнее время в Ростове все чаще говорят о создании велодорожек, с каким проблемами сталкиваются ростовские райдеры разбирались эксперты RostovGazeta.

Как гласит старая шутка, велосипедист самое бесполезное для власти существо, практически угроза экономике. Он не платит транспортный налог, не покупает бензин, не берёт кредиты на покупку машины. К тому же ведёт здоровый образ жизни, не нуждается в лекарствах и врачах, а также не употребляет табак и алкоголь. Видимо, решив, что в каждой шутке есть доля правды, городские власти начали ставить палки в колёса «железных коней».

Но для начала немного истории. В апреле 2010 года мэрия озадачилась развитием сети велодорожек. Худо-бедно, её проложили, даже с учётом запутанной дорожной инфраструктуры донской столицы, хоть и с нареканиями, но она заработала. Стали появляться велосообщества, в частности на базе парка Авиаторов сформировалась группа энтузиастов «Приходи дружить и кататься», её руководителем избрали предпринимателя Александра Коробкова. Весной 2013 года федерация велоспорта Ростовской области получила в региональном управлении лесного хозяйства разрешение на реконструкцию дороги внутри парка. Добровольцы привлекли спонсоров, своими силами заасфальтировали дорожки, собрали и вывезли мусор, поставили урны, провели благоустройство территории. И уже в ноябре 2013 года открылась новая велотрасса по территории парка Авиаторов. Весной следующего года она привлекла уже не только велосипедистов, но и бегунов, любителей других видов спорта. «Приходи дружить и кататься» создали даже сад камней, для чего привезли 120 тонн материала. Всего на приведение велодорожки в парке в порядок в период 2013–2014 гг. было привлечено порядка 5 млн рублей, в том числе и личных средств участников группы «Приходи дружить и кататься».

— При этом, мы не заходили на территорию самого парка, рассказывает Александр Коробков. Во время наших «покатушек» что-то там убирали. Затем обратились к тогдашнему градоначальнику Сергею Горбаню с просьбой помочь узаконить нашу деятельность уже внутри парка. Он отправил нас в департамент имущественно-земельных отношений, где нам сказали, что эта земля не принадлежит муниципалитету. Решить проблему можно было двумя путями — либо город компенсирует объём благоустройства на других территориях, либо же нужно собрать ходатайства местных жителей с просьбой перевести землю под другой вид использования.

К тому времени новым главой района стал Артур Григорян. Он довольно благосклонно отнесся к идее развития велоспорта в парке, и был разработан инвест-проект, который показали тогдашнему мэру Горбаню. Проектом предусматривалось создание велопроката, зоны отдыха, различных площадок, установка туалетов. Сергей Иванович всё это одобрил, пообещал изыскать бюджетные средства, в 2016 году даже наградил сообщество «Приходи дружить и кататься» двумя благодарностями за «лучший объект благоустройства, созданный силами общественной организации или движения». А затем ушёл в отставку…

Всё это время никто из администрации ни района, ни города не занимался тем, чтобы узаконить проводимую работу, определиться с тем, как решить правовую проблему использования земли. А работа между тем велась — проводилась уборка парка, появился велопрокат, установили биотуалеты. Глава же Первомайского района продолжал обещать урегулировать вопрос, люди за свой счёт и на энтузиазме, продолжали ухаживать за территорией парка. А затем Артур Григорян тоже ушёл в отставку, и выяснилось, что в районе творился полный беспредел с установкой ларьков.

То есть вопросы землепользования не решались не только с парком, но и в целом в районе, этим никто не занимался. Новый начальник управления благоустройства, решил разрубить гордиев узел «ларёчных проблем» района одни махом, и просто подал на сообщество «Приходи дружить и кататься» в арбитражный суд.

Вот такая незатейливая чиновничья логика. Чем разобраться, что и где, проще вырубить всё и сразу. Никто не снимает вину с велосипедистов за их доверчивость, но это не означает, что их надо стричь под одну гребёнку вместе с большим количеством незаконно установленных коммерческих ларьков.

Что на выходе? Замусоренный парк, отсутствие возможности заниматься велоспортом в юго-восточной части города и потенциально упущенные налоговые поступления в бюджет. Впрочем, для чиновников ситуация идеальная, ведь велосипедисты всё равно самые бесполезные для власти жители города.

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика