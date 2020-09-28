Власти Ростова продолжают «прокатывать» велосипедистов

Но для начала немного истории. В апреле 2010 года мэрия озадачилась развитием сети велодорожек. Худо-бедно, её проложили, даже с учётом запутанной дорожной инфраструктуры донской столицы, хоть и с нареканиями, но она заработала. Стали появляться велосообщества, в частности на базе парка Авиаторов сформировалась группа энтузиастов «Приходи дружить и кататься», её руководителем избрали предпринимателя Александра Коробкова. Весной 2013 года федерация велоспорта Ростовской области получила в региональном управлении лесного хозяйства разрешение на реконструкцию дороги внутри парка. Добровольцы привлекли спонсоров, своими силами заасфальтировали дорожки, собрали и вывезли мусор, поставили урны, провели благоустройство территории. И уже в ноябре 2013 года открылась новая велотрасса по территории парка Авиаторов. Весной следующего года она привлекла уже не только велосипедистов, но и бегунов, любителей других видов спорта. «Приходи дружить и кататься» создали даже сад камней, для чего привезли 120 тонн материала. Всего на приведение велодорожки в парке в порядок в период 2013–2014 гг. было привлечено порядка 5 млн рублей, в том числе и личных средств участников группы «Приходи дружить и кататься».