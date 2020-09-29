Почти пять тысяч жителей Ростовской области покусали собаки с начала года

Posted 29 сентября 2020, 09:07
Published 29 сентября 2020, 09:07
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Всего же за указанный период в лечебно-профилактические организации области обратились 7628 человек, более 65% обращений пришлось на укусы собак.
«Обращаем внимание, что от укусов животными чаще страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными», — сказано в сообщении ведомства.
Проявлять осторожность следует не только с крупными животными, но и с популярными домашними питомцами из семейства грызунов. Часто неправильное обращение детей и взрослых с крысами и хомяками приводит к тяжелым последствиям.