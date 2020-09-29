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Posted 29 сентября 2020, 09:07

Published 29 сентября 2020, 09:07

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Почти пять тысяч жителей Ростовской области покусали собаки с начала года

Почти пять тысяч жителей Ростовской области покусали собаки с начала года

29 сентября 2020, 09:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За восемь месяцев 2020 года от собак пострадали 4964 жителей Ростовской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего же за указанный период в лечебно-профилактические организации области обратились 7628 человек, более 65% обращений пришлось на укусы собак.

«Обращаем внимание, что от укусов животными чаще страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными», — сказано в сообщении ведомства.

Проявлять осторожность следует не только с крупными животными, но и с популярными домашними питомцами из семейства грызунов. Часто неправильное обращение детей и взрослых с крысами и хомяками приводит к тяжелым последствиям.

Ранее стало известно, что в Ростовской области клещи покусали более 1,3 тысячи детей.

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