Россияне во время пандемии чаще обращаются за помощью к соседям

Posted 29 сентября 2020, 12:01
Published 29 сентября 2020, 12:01
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Газета «Известия» пишет, что cпециалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провели опрос среди двух тысяч россиян старше восемнадцати лет в период с десятого по двадцать восьмое августа. Респондентов спрашивали о том, к кому бы они обратились за бытовой помощью, помимо семьи. Согласно статистической информации, весной тридцать четыре процента заявили, что обратились бы в госслужбы или соцучреждения, но в ходе пандемии доверие к ним немного убавилось (тридцать два процента).
Вместе с тем, россияне также стали больше доверять соседям (двадцать семь процентов против восемнадцать процентов) и коллегам (двадцать восемь против двадцати трех процентов).