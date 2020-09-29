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Posted 29 сентября 2020, 12:01

Published 29 сентября 2020, 12:01

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Россияне во время пандемии чаще обращаются за помощью к соседям

Россияне во время пандемии чаще обращаются за помощью к соседям

29 сентября 2020, 12:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В России с начала действия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, увеличилось количество граждан, готовых обратиться к своим соседям и коллегам за помощью в решении бытовых вопросов.

Газета «Известия» пишет, что cпециалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провели опрос среди двух тысяч россиян старше восемнадцати лет в период с десятого по двадцать восьмое августа. Респондентов спрашивали о том, к кому бы они обратились за бытовой помощью, помимо семьи. Согласно статистической информации, весной тридцать четыре процента заявили, что обратились бы в госслужбы или соцучреждения, но в ходе пандемии доверие к ним немного убавилось (тридцать два процента).

Вместе с тем, россияне также стали больше доверять соседям (двадцать семь процентов против восемнадцать процентов) и коллегам (двадцать восемь против двадцати трех процентов).

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