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Posted 30 сентября 2020, 13:10

Published 30 сентября 2020, 13:10

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

До конца года продлили в Ростовской области мораторий на проверки бизнеса

30 сентября 2020, 13:10
Запрет на проведение надзорных проверок бизнеса в Ростовской области продлили до 31 декабря 2020 года, сообщили в региональном правительстве.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Голубев, чтобы поддержать предпринимателей, оказавшихся в сложных условиях из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

«Исключение составляют внеплановые проверки, основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверки, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер», — сказано в сообщении.

Ранее чиновника в Ростовской области наказали за незаконную проверку бизнесмена.

#Экономика#Новости
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