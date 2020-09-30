Движение 40 поездов зафиксировали на границе Ростовской области и ЛНР

Ранее политик и экс-кандидат в президенты Украины Владимир Олейник выразил мнение, что Донецкая и Луганская народные республики могут войти в состав Ростовской области. Он также прокомментировал заявление депутата Госдумы Виктора Водолацкого о том, что вхождение территорий ДНР и ЛНР в состав Ростовской области предрешено.