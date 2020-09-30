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Posted 30 сентября 2020, 11:43

Published 30 сентября 2020, 11:43

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Движение 40 поездов зафиксировали на границе Ростовской области и ЛНР

Движение 40 поездов зафиксировали на границе Ростовской области и ЛНР

30 сентября 2020, 11:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На границе Луганской народной республики и Ростовской области зафиксировали проход 40 поездов, сообщается в отчете ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ заметили поезда недалеко от пропускного поста Гуково, 21 состав проследовал в ЛНР, 19 — в обратном направлении.

Что именно везут поезда, мешают рассмотреть деревья.

Ранее политик и экс-кандидат в президенты Украины Владимир Олейник выразил мнение, что Донецкая и Луганская народные республики могут войти в состав Ростовской области. Он также прокомментировал заявление депутата Госдумы Виктора Водолацкого о том, что вхождение территорий ДНР и ЛНР в состав Ростовской области предрешено.

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#Политика#Новости
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