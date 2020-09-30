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Posted 30 сентября 2020, 17:47

Published 30 сентября 2020, 17:47

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Почти половина водителей общественного транспорта Ростова находится на больничном

30 сентября 2020, 17:47
Только 59,2% водителей общественного транспорта от необходимого числа работают в настоящее время в Ростове-на-Дону, сообщил депутат городской думы Магомед Дарсигов.

Как пишет don24.ru, остальный водители находятся на больничном с ОРЗ и ОРВИ. Случаев коронавируса среди водителей нет, хотя руководитель АТП-5 Сергей Портнов уже неделю находится дома с подтвержденным диагнозом.

По словам депутата, в городе впервые сложилась ситуация, когда достаточно нового транспорта, но некому на нем работать.

Напомним, в администрации Ростова-на-Дону разработали проект постановления о дополнительных мерах противодействия коронавирусной инфекции. Ранее о возможном возврате к ограничениям, если население не будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, заявляла министра здравоохранения области Татьяна Быковская.

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