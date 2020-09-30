Почти половина водителей общественного транспорта Ростова находится на больничном

Posted 30 сентября 2020, 17:47
Published 30 сентября 2020, 17:47
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Как пишет don24.ru, остальный водители находятся на больничном с ОРЗ и ОРВИ. Случаев коронавируса среди водителей нет, хотя руководитель АТП-5 Сергей Портнов уже неделю находится дома с подтвержденным диагнозом.
По словам депутата, в городе впервые сложилась ситуация, когда достаточно нового транспорта, но некому на нем работать.
Напомним, в администрации Ростова-на-Дону разработали проект постановления о дополнительных мерах противодействия коронавирусной инфекции. Ранее о возможном возврате к ограничениям, если население не будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, заявляла министра здравоохранения области Татьяна Быковская.