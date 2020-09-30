В Ростове озвучили стоимость лечения кошки от коронавируса

Posted 30 сентября 2020, 05:02
Published 30 сентября 2020, 05:02
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
Кошку в Центр привезли в тяжелом состоянии, в дальнейшем ей поставили диагнозом ФИП-инфекционный перитонит. По мнению специалистов, кошка заразилась коронавирусом, который мутировал в текущее заболевание.
В Ростове такую болезнь не лечат, поэтому пришлось обратиться к волонтерам из Москвы. Они смогли подсказать план и стоимость лечения.
«Лечение длится 12 недель при помощи специального препарата, который стоит баснословных денег. Придется найти 120 тысяч рублей», — сказано в сообщении
Стоимость одной ампулы с лекарством достигает 6 тысяч рублей. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.
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