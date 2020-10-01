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Posted 1 октября 2020, 06:57

Published 1 октября 2020, 06:57

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Накупольный крест храма снесло ураганным ветром в Ростовской области

Накупольный крест храма снесло ураганным ветром в Ростовской области

1 октября 2020, 06:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В станице Калитвенской ураганный ветер снес накупольный крест с храма Успения Пресвятой Богородицы, сообщил настоятель храма иерей Игорь Лосев.

Как пишет donday.ru, инцидент произошел днем 30 сентября, ветром сорвало крест, установленный около четырех лет назад.

Деревянный крест высотой 2,5 метра за эти годы обветшал, а два месяца назад покосился. Храму купили новый металлический крест, но не успели его установить.

Напомним, ураганный ветер обрушился на Ростовскую область в среду, из-за непогоды во многих населенных пунктах упали деревья. В станице Багаевской на улице Первомайской дерево упало на стоящий автомобиль Ford Transit. В этот момент в машине находились двое парней 21 и 26 лет, оба они погибли.

Кроме того, ветер спровоцировал образование пыльной бури в Ростове.

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