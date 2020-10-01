Накупольный крест храма снесло ураганным ветром в Ростовской области

Напомним, ураганный ветер обрушился на Ростовскую область в среду, из-за непогоды во многих населенных пунктах упали деревья. В станице Багаевской на улице Первомайской дерево упало на стоящий автомобиль Ford Transit. В этот момент в машине находились двое парней 21 и 26 лет, оба они погибли.