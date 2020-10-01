Накупольный крест храма снесло ураганным ветром в Ростовской области

Posted 1 октября 2020, 06:57
Published 1 октября 2020, 06:57
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Как пишет donday.ru, инцидент произошел днем 30 сентября, ветром сорвало крест, установленный около четырех лет назад.
Деревянный крест высотой 2,5 метра за эти годы обветшал, а два месяца назад покосился. Храму купили новый металлический крест, но не успели его установить.
Напомним, ураганный ветер обрушился на Ростовскую область в среду, из-за непогоды во многих населенных пунктах упали деревья. В станице Багаевской на улице Первомайской дерево упало на стоящий автомобиль Ford Transit. В этот момент в машине находились двое парней 21 и 26 лет, оба они погибли.