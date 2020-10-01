Живодеры отравили животных в котокафе в Ростове

По словам администрации котокафе, вечером в среду, 30 сентября, неизвестные просунули сквозь прутья решетки пирожки с отравленным мясом. В результате пострадали четыре кошки, которые больше всех любили дышать свежим воздухом. В настоящее время состояние трех животных — Чиваса, Тоби и Матрешки — стабильное. Кошка Мира находится в тяжелом состоянии и помещена в кислородную камеру. Однако ветеринары считают, что шансы выжить у нее хорошие.