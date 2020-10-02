rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2020, 09:41

Published 2 октября 2020, 09:41

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Мишустин и два федеральных министра приедут в Ростов

2 октября 2020, 09:41
Ростов-на-Дону в пятницу посетят премьер-министр Михаил Мишустин и два его заместителя, заявили в пресс-службе кабинета министров.

Сопровождать Мишустина будут глава Минпроспвещения Сергей Кравцов и министр промышленности Денис Мантуров. Они намерены посетить колледж связи и информатики.

«В учебном заведении состоится встреча со студентами, педагогами и экспертами в сфере профобразования. В этот же день Мишустин побывает на территории одного из заводов», — сказано в сообщении.

Стало известно, что премьер-министр встретится с губернатором Василием Голубевым.

Напомним, что Голубев победил на выборах губернатора в сентябре. Он смог это сделать с большим отрывом от оппонентов.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика