Мишустин и два федеральных министра приедут в Ростов

Posted 2 октября 2020, 09:41
Published 2 октября 2020, 09:41
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Сопровождать Мишустина будут глава Минпроспвещения Сергей Кравцов и министр промышленности Денис Мантуров. Они намерены посетить колледж связи и информатики.
«В учебном заведении состоится встреча со студентами, педагогами и экспертами в сфере профобразования. В этот же день Мишустин побывает на территории одного из заводов», — сказано в сообщении.
Стало известно, что премьер-министр встретится с губернатором Василием Голубевым.
Напомним, что Голубев победил на выборах губернатора в сентябре. Он смог это сделать с большим отрывом от оппонентов.