Ростовский Роспотребнадзор призвал наказывать скорее нарушителей масочного режима

Posted 2 октября 2020, 12:54
Published 2 октября 2020, 12:54
Modified 1 октября, 13:05
Updated 1 октября, 13:05
По словам Ковалева, материалы, переданные в суды, могут находиться там не одну неделю. Так, глава Роспотребнадзора рассказал, что материалы по 17 продуктам одной из сетей были направлены в суд в Санкт-Петербурге, и с тех пор прошло уже четыре недели, а дело еще не было рассмотрено.
А дело по концерту Басты рассмотрели только спустя четыре недели.
«В таких случаях оперативность рассмотрения материалов крайне важна», — подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, власти Ростовской области планируют вводить ограничения на отдельных территориях.
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