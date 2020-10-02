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Posted 2 октября 2020, 12:54

Published 2 октября 2020, 12:54

Modified 1 октября, 13:05

Updated 1 октября, 13:05

Ростовский Роспотребнадзор призвал наказывать скорее нарушителей масочного режима

2 октября 2020, 12:54
Сюжет
Коронавирус
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев призвал суды ускориться в вынесении решений нарушителям санитарных и эпидемиологических требований, сообщил он в ходе заседания регионального правительства.

По словам Ковалева, материалы, переданные в суды, могут находиться там не одну неделю. Так, глава Роспотребнадзора рассказал, что материалы по 17 продуктам одной из сетей были направлены в суд в Санкт-Петербурге, и с тех пор прошло уже четыре недели, а дело еще не было рассмотрено.

А дело по концерту Басты рассмотрели только спустя четыре недели.

«В таких случаях оперативность рассмотрения материалов крайне важна», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, власти Ростовской области планируют вводить ограничения на отдельных территориях.

#Общество#Коронавирус#Новости
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