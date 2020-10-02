Ростовский Роспотребнадзор призвал наказывать скорее нарушителей масочного режима

По словам Ковалева, материалы, переданные в суды, могут находиться там не одну неделю. Так, глава Роспотребнадзора рассказал, что материалы по 17 продуктам одной из сетей были направлены в суд в Санкт-Петербурге, и с тех пор прошло уже четыре недели, а дело еще не было рассмотрено.