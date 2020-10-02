Спрос на вторичку в Ростове вырос на 80%

Posted 2 октября 2020, 08:01
Published 2 октября 2020, 08:01
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Такие показатели были получены по итогам третьего квартала. За год спрос в городе вырос на 54,4%.
Наибольший рост интереса к покупке недвижимости выявили в Москве (101,2%), на втором и третьем местах идут Саратов и Санкт-Петербург. Ростов расположился на пятой позиции.
В донской столице стоимость квадратного метра жилья составляет 57,6 тысячи рублей. За квартал этот показатель вырос на 1,3%.
В Москве и Санкт-Петербурге заплатить за «квадрат» придется 213, тысячи и 123,5 тысячи рублей.