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Posted 2 октября 2020, 08:01

Published 2 октября 2020, 08:01

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Спрос на вторичку в Ростове вырос на 80%

Спрос на вторичку в Ростове вырос на 80%

2 октября 2020, 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону спрос на вторичную недвижимость увеличился на 80%, сообщает Avito.

Такие показатели были получены по итогам третьего квартала. За год спрос в городе вырос на 54,4%.

Наибольший рост интереса к покупке недвижимости выявили в Москве (101,2%), на втором и третьем местах идут Саратов и Санкт-Петербург. Ростов расположился на пятой позиции.

В донской столице стоимость квадратного метра жилья составляет 57,6 тысячи рублей. За квартал этот показатель вырос на 1,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге заплатить за «квадрат» придется 213, тысячи и 123,5 тысячи рублей.

Ранее оставшиеся без дома дольщики выставили Ждунов перед правительством Ростовской области.

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