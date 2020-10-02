rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2020, 20:30

Published 2 октября 2020, 20:30

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

В построенных на пожертвования «Самбекских высотах» стали брать плату с посетителей

2 октября 2020, 20:30
С 1 октября 2020 года в народном музее «Самбекские высоты» сделали платный вход для посетителей, об этом в соцсети написал руководитель ПО «Миус Фронт» Андрей Кудряков.

При этом посетители теперь вынуждены не только платить за посещение экспозиции созданной силами ветеранов, поисковых отрядов и семей погибших на Миусе солдат, но и за вход на территорию музея. Кудряков выразил возмущение по этому поводу.

По его словам, на прилегающей к музею территории находится не только «сказочная техника», имеющая отдаленное сходство с бронированными машинами войны и странные рвы, отдаленно похожие на окопы, но и Аллея Памяти, где хоронят солдат, найденных на рубежах кровавого Миус Фронта.

Личности многих солдат установить удалось, их могилы посещают родственники. «Неужели эти семьи павших за нашу землю бойцов должны платить деньги, чтобы положить цветы к могилам?» — написал руководитель ПО «Миус Фронт». Он добавил, что музей, построенный на народные деньги просто обязан быть бесплатным, как и пребывание на прилегающей территории. «Иначе, это не Народный музей, а коммерческая организация причём созданная на собранные у нас деньги», — подчеркнул Андрей Кудряков.

Ранее сообщалось, что вход на территорию музея должен был быть бесплатным до конца 2020 года.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика