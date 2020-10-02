В построенных на пожертвования «Самбекских высотах» стали брать плату с посетителей

Posted 2 октября 2020, 20:30
Published 2 октября 2020, 20:30
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
При этом посетители теперь вынуждены не только платить за посещение экспозиции созданной силами ветеранов, поисковых отрядов и семей погибших на Миусе солдат, но и за вход на территорию музея. Кудряков выразил возмущение по этому поводу.
По его словам, на прилегающей к музею территории находится не только «сказочная техника», имеющая отдаленное сходство с бронированными машинами войны и странные рвы, отдаленно похожие на окопы, но и Аллея Памяти, где хоронят солдат, найденных на рубежах кровавого Миус Фронта.
Личности многих солдат установить удалось, их могилы посещают родственники. «Неужели эти семьи павших за нашу землю бойцов должны платить деньги, чтобы положить цветы к могилам?» — написал руководитель ПО «Миус Фронт». Он добавил, что музей, построенный на народные деньги просто обязан быть бесплатным, как и пребывание на прилегающей территории. «Иначе, это не Народный музей, а коммерческая организация причём созданная на собранные у нас деньги», — подчеркнул Андрей Кудряков.
Ранее сообщалось, что вход на территорию музея должен был быть бесплатным до конца 2020 года.