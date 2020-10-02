В построенных на пожертвования «Самбекских высотах» стали брать плату с посетителей

Личности многих солдат установить удалось, их могилы посещают родственники. «Неужели эти семьи павших за нашу землю бойцов должны платить деньги, чтобы положить цветы к могилам?» — написал руководитель ПО «Миус Фронт». Он добавил, что музей, построенный на народные деньги просто обязан быть бесплатным, как и пребывание на прилегающей территории. «Иначе, это не Народный музей, а коммерческая организация причём созданная на собранные у нас деньги», — подчеркнул Андрей Кудряков.