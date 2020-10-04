rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2020, 18:08

Published 4 октября 2020, 18:08

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Известный российский хирург Минас Багдыков скончался в Ростове

4 октября 2020, 18:08
В субботу, 3 октября, в Ростове-на-Дону скончался известный российский хирург, заслуженный врач Минас Багдыков, сообщает Donday.ru со ссылкой на его сына Георгия Багдыкова.

Минасу Багдыкову было 86 лет. Причиной смерти хирурга стал острый миелобластный лейкоз. При этом СМИ не сообщают о том, где и когда будет похоронен врач.

Багдыков стал первым хирургом в Ростове, который стал применять в работе эндоскопические методы лечения. Он также разработал новый метод обработки рук перед операцией.

Мнас Багдыков написал больше сотни научных работ и четыре монографии.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика