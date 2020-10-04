Известный российский хирург Минас Багдыков скончался в Ростове

Posted 4 октября 2020, 18:08
Published 4 октября 2020, 18:08
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Минасу Багдыкову было 86 лет. Причиной смерти хирурга стал острый миелобластный лейкоз. При этом СМИ не сообщают о том, где и когда будет похоронен врач.
Багдыков стал первым хирургом в Ростове, который стал применять в работе эндоскопические методы лечения. Он также разработал новый метод обработки рук перед операцией.
Мнас Багдыков написал больше сотни научных работ и четыре монографии.