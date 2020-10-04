Около 1,1 тыс нарушителей масочного режима наказали в Шахтах

Posted 4 октября 2020, 06:53
Published 4 октября 2020, 06:53
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
С начала апреля в суд поступили 1188 протоколов, в том числе в отношении горожан, бизнесменов, управляющих компаний. Они были связаны с нарушением санитарных правил.
«Административное наказание назначили по 1,1 тысячи делам. В 97 случаях вынесли предупреждение, остальные оплатили штрафы в размере до 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Нарушения были связаны с тем, что люди не носили маски, управляющие компании не проводили дезинфекцию в домах.
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