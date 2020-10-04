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Posted 4 октября 2020, 06:53

Published 4 октября 2020, 06:53

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Около 1,1 тыс нарушителей масочного режима наказали в Шахтах

4 октября 2020, 06:53
В Шахтах Ростовской области привлекли к ответственности 1,1 тысячи человек за нарушение масочного режима, сообщает Шахтинский городской суд.

С начала апреля в суд поступили 1188 протоколов, в том числе в отношении горожан, бизнесменов, управляющих компаний. Они были связаны с нарушением санитарных правил.

«Административное наказание назначили по 1,1 тысячи делам. В 97 случаях вынесли предупреждение, остальные оплатили штрафы в размере до 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Нарушения были связаны с тем, что люди не носили маски, управляющие компании не проводили дезинфекцию в домах.

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