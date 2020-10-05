Безумием назвал эксперт покупку разрушенного доходного дома в Ростове за 62 млн руб

«Миллионы платятся за доброе дело — за то, чтобы привести в порядок один из красивейших домов центра города Ростова. Для меня непонятно. Это давняя история, которая тянется с 2005 года. Если такие деньги вкладываются в то, чтобы сохранить здание, то зачем тому, что будет сохранять это здание — платить 62 миллиона рублей? Примеры подобные были — в Москве и в Питере, но они покупали объекты за один рубль, вложили огромные деньги, „вдохнули жизнь“ в здание и оно теперь используется по назначению. Собственник сам решает, что там сделать: банк, квартиру, музей или подарить здание муниципалитету», — сказал спикер.