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Posted 5 октября 2020, 12:25

Published 5 октября 2020, 12:25

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Безумием назвал эксперт покупку разрушенного доходного дома в Ростове за 62 млн руб

5 октября 2020, 12:25
Приобретение за 62 миллиона рублей доходного дома Емельянова ростовским бизнесменом председатель совета Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин назвал безумием, прокомментировал RostovGazeta сам Кожин.

Доходный дом Емельянова (первое название Доходный дом Сариевых) находится по адресу Большая Садовая, 94. Здание было построено в 1902 году, на днях дом реализовали с торгов. Первоначально стоимость объекта оценивали в пять рублей, но продать дом удалось за 62 миллиона рублей. Новым владельцем полуразрушенного исторического здания стал директор «Нахичеванского базара» Гарри Геворкян.

«Это безумие какое-то. Если такое выставляется за пять рублей, то какие же шаги были предприняты, чтобы эту цену превратить в 62 миллиона. Дикость какая-то. Это настолько убитый объект, требует гигантских вложений», — говорит Александр Кожин.

Первоначальная цена в пять рублей за Доходный дом предполагала полную реставрацию здания за счет нового владельца.

«Миллионы платятся за доброе дело — за то, чтобы привести в порядок один из красивейших домов центра города Ростова. Для меня непонятно. Это давняя история, которая тянется с 2005 года. Если такие деньги вкладываются в то, чтобы сохранить здание, то зачем тому, что будет сохранять это здание — платить 62 миллиона рублей? Примеры подобные были — в Москве и в Питере, но они покупали объекты за один рубль, вложили огромные деньги, „вдохнули жизнь“ в здание и оно теперь используется по назначению. Собственник сам решает, что там сделать: банк, квартиру, музей или подарить здание муниципалитету», — сказал спикер.

Доходный дом Сариевых — памятник архитектуры начала XX века, выполненный в стиле модерн. Долгое время в здании находилась библиотека имени Максима Горького, верхние этажи были сданы под квартиры. С течением времени на первом этаже сменилось множество заведений. Сейчас дом находится в аварийном состоянии, исчезла историческая ковка, разбиты мраморные ступени, а фасад -в трещинах.

Ранее в Ростове за 274 миллионов рублей выставили на продажу здание института.

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