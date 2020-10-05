Безумием назвал эксперт покупку разрушенного доходного дома в Ростове за 62 млн руб

Posted 5 октября 2020, 12:25
Published 5 октября 2020, 12:25
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Доходный дом Емельянова (первое название Доходный дом Сариевых) находится по адресу Большая Садовая, 94. Здание было построено в 1902 году, на днях дом реализовали с торгов. Первоначально стоимость объекта оценивали в пять рублей, но продать дом удалось за 62 миллиона рублей. Новым владельцем полуразрушенного исторического здания стал директор «Нахичеванского базара» Гарри Геворкян.
«Это безумие какое-то. Если такое выставляется за пять рублей, то какие же шаги были предприняты, чтобы эту цену превратить в 62 миллиона. Дикость какая-то. Это настолько убитый объект, требует гигантских вложений», — говорит Александр Кожин.
Первоначальная цена в пять рублей за Доходный дом предполагала полную реставрацию здания за счет нового владельца.
«Миллионы платятся за доброе дело — за то, чтобы привести в порядок один из красивейших домов центра города Ростова. Для меня непонятно. Это давняя история, которая тянется с 2005 года. Если такие деньги вкладываются в то, чтобы сохранить здание, то зачем тому, что будет сохранять это здание — платить 62 миллиона рублей? Примеры подобные были — в Москве и в Питере, но они покупали объекты за один рубль, вложили огромные деньги, „вдохнули жизнь“ в здание и оно теперь используется по назначению. Собственник сам решает, что там сделать: банк, квартиру, музей или подарить здание муниципалитету», — сказал спикер.
Доходный дом Сариевых — памятник архитектуры начала XX века, выполненный в стиле модерн. Долгое время в здании находилась библиотека имени Максима Горького, верхние этажи были сданы под квартиры. С течением времени на первом этаже сменилось множество заведений. Сейчас дом находится в аварийном состоянии, исчезла историческая ковка, разбиты мраморные ступени, а фасад -в трещинах.