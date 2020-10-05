"Единая Россия" расширила список учительских доплат

Как сообщает издание nashgorod.ru, с покупкой оборудования помогали профильное министерство, а также Агентство стратегических инициатив. Учителя в некоторых регионах впредь смогут пользоваться безлимитным интернетом на льготных условиях.
“Единая Россия” оказывает педагогам всестороннюю поддержку в период пандемии. Массовые жалобы учителей на снижение уровня зарплат из-за снижения нагрузки, связанной с дистанционным обучением, получили свой отклик у депутатов партии. Так, единороссы не только смогли отстоять прежний уровень оплаты труда педагогов, но и добились расширения списка доплат. Учителя, готовящие школьников к ОГЭ в девятом классе, теперь будут получать те же надбавки, что и педагоги одиннадцатиклассников, которым предстоит сдача ЕГЭ.
Президент РФ Владимир Путин лично поддержал инициативу ЕР по внедрению программы “Земский учитель”, которая полноценно заработала с начала 2020 года. В её рамках педагоги, переезжающие работать в сёла и маленькие города страны, получают единовременное пособие в размере одного миллиона рублей. Учителя, решившиеся трудиться в Дальневосточном федеральном округе, могут рассчитывать на выплату в два миллиона.
Члены партии “Единая Россия” детально проработали вопрос соотношения оклада и надбавок в структуре зарплат учителей. Было предложено установить оклад в размере 70% от общего размера оплаты труда. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отмечает преобладание нищенских зарплат педагогов по всей стране. Во многих регионах учителя получают на руки сумму, не превышающую МРОТ. Директора школ вынуждают подчинённых брать на себя 1,5-2 ставки, вести кружки, заниматься классным руководством. “Это неприемлемо”, - уверен Турчак. Оклады учителей не должны сильно разниться в пределах одного отдельно взятого учебного заведения. Поэтому необходим единый подход к начислению надбавок по всей стране.
Партпроект “Единой России” “Новая школа” ещё в феврале текущего года внёс ряд предложений по вопросу совершенствования системы начисления зарплат учителям.
Как сообщает сайт ER.ru, необходимо ввести прозрачный и понятный коэффициент соотношения зарплат руководителей и сотрудников. Это поможет избежать ситуаций, в которых начальство получает в несколько раз больше, чем подчиненные.
По словам регионального координатора партпроекта «Новая школа» в Ростовской области, зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Ларисы Тутовой, проект продолжает стоять на защите прав учителей.
Ведется мониторинг исполнения законодательства в сфере соцподдержки педагогов, своевременности дополнительной дифференцированной единовременной выплаты для учителей за работу на ЕГЭ (сверх уже предусмотренной оплаты), а также общественный контроль по выплатам за классное руководство.
Отдельным направлением стала работа в условиях пандемии. Общественный совет проекта организовал в мае, июне и августе серию образовательных семинаров с международным участием, посвященных вопросам дистанционного обучения.
«Интенсивная и результативная работа проекта «Новая школа» продолжится во втором полугодии и будет отмечена новыми инициативами», - подчеркнула Лариса Тутова. В частности, партийцы будут следить, как в школах региона вводится новая норма, позволяющая студентам вузов осуществлять педагогическую деятельность, официально работать в школе, вести уроки и кружки.