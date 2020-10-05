"Единая Россия" расширила список учительских доплат

“Единая Россия” оказывает педагогам всестороннюю поддержку в период пандемии. Массовые жалобы учителей на снижение уровня зарплат из-за снижения нагрузки, связанной с дистанционным обучением, получили свой отклик у депутатов партии. Так, единороссы не только смогли отстоять прежний уровень оплаты труда педагогов, но и добились расширения списка доплат. Учителя, готовящие школьников к ОГЭ в девятом классе, теперь будут получать те же надбавки, что и педагоги одиннадцатиклассников, которым предстоит сдача ЕГЭ.