Эксперт рассказал о пользе «Дебатла» для команд Белгорода и Волгограда

«Что хорошо — ребята умеют говорить, умеют задавать вопросы, держать себя перед аудиторией. Мне кажется, из них получатся хорошие журналисты, смелые, рассуждающие. Второе — у них непаханое политическое поле, можно и в депутаты идти. Третий полезный момент — они могут себя достойно представить потенциальному работодателю, а может, и свои издания откроют», — обрисовал практическое применение дебатов Алексей Сокин.