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Posted 5 октября 2020, 06:33

Published 5 октября 2020, 06:33

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Эксперт рассказал о пользе «Дебатла» для команд Белгорода и Волгограда

5 октября 2020, 06:33
Депутат Омского городского Совета Алексей Сокин прокомментировал свои оценки, выставленные в качестве арбитра в игре ⅛ финала проекта «Дебатл».

Темой для диспута определили «Цензура и запретные темы в медиа». Вторая команда Белгорода отстаивала позицию о необходимости ограничения свободы слова, Волгоград же должен был доказать недопустимость цензуры.

Эксперт отметил слаженность команды Волгограда, в отличие от Белгорода, где капитану, по сути, пришлось биться в одиночку.

«Что хорошо — ребята умеют говорить, умеют задавать вопросы, держать себя перед аудиторией. Мне кажется, из них получатся хорошие журналисты, смелые, рассуждающие. Второе — у них непаханое политическое поле, можно и в депутаты идти. Третий полезный момент — они могут себя достойно представить потенциальному работодателю, а может, и свои издания откроют», — обрисовал практическое применение дебатов Алексей Сокин.

По его словам, Волгоград был сильнее в аргументации и артистизме, в полемике же оба соперника были одинаково хороши.

«Когда пошли вопросы и ответы, Валерий <Белых, капитан команды Белгорода>, всё-таки ориентировался лучше. Он более эрудирован, может выровнять тему. Хотел бы сказать участникам — планирование и подготовка это большой ключ к успеху», — добавил омский депутат.

Итоговый счёт игры 51-49 в пользу Волгограда. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Победитель в четвертьфинале будет бороться за выход в следующий этап с командой Уфы.

#Общество#Новости
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