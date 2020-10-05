Эксперт рассказал о пользе «Дебатла» для команд Белгорода и Волгограда

Posted 5 октября 2020, 06:33
Published 5 октября 2020, 06:33
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Темой для диспута определили «Цензура и запретные темы в медиа». Вторая команда Белгорода отстаивала позицию о необходимости ограничения свободы слова, Волгоград же должен был доказать недопустимость цензуры.
Эксперт отметил слаженность команды Волгограда, в отличие от Белгорода, где капитану, по сути, пришлось биться в одиночку.
«Что хорошо — ребята умеют говорить, умеют задавать вопросы, держать себя перед аудиторией. Мне кажется, из них получатся хорошие журналисты, смелые, рассуждающие. Второе — у них непаханое политическое поле, можно и в депутаты идти. Третий полезный момент — они могут себя достойно представить потенциальному работодателю, а может, и свои издания откроют», — обрисовал практическое применение дебатов Алексей Сокин.
По его словам, Волгоград был сильнее в аргументации и артистизме, в полемике же оба соперника были одинаково хороши.
«Когда пошли вопросы и ответы, Валерий <Белых, капитан команды Белгорода>, всё-таки ориентировался лучше. Он более эрудирован, может выровнять тему. Хотел бы сказать участникам — планирование и подготовка это большой ключ к успеху», — добавил омский депутат.
Итоговый счёт игры 51-49 в пользу Волгограда. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Победитель в четвертьфинале будет бороться за выход в следующий этап с командой Уфы.