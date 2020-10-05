rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2020, 14:00

Published 5 октября 2020, 14:00

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Кассационную жалобу подал на ростовских рестораторов «Агроком»

Кассационную жалобу подал на ростовских рестораторов «Агроком»

5 октября 2020, 14:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял кассационную жалобу от ООО «Агроком Холдинг» на решение по делу Вадима Калинича и Людмилы Овчинниковой, сообщается в материалах электронной картотеки.

Заседание назначили на 11 ноября, «Агроком» не согласен с решением по делу о взыскании с ростовских рестораторов 37,4 миллиона рублей.

Компания «Агроком» известного бизнесмена и экс-депутата Ивана Саввиди, попыталась взыскать с рестораторов Вадима Калинича и Людмилы Овчинниковой убытки в размере 37,4 миллиона рублей. Калинич и Овчинникова являлись учредителями кафе «Бамбук» в центре Ростова-на-Дону. В 2014 году заведение сгорело, а в дальнейшем договор аренды с рестораторами расторгли из-за невыполнения ими условий по оплате.

ООО «Бамбук А» ликвидировали по запросу надзорного ведомства, в споре рестораторов и Саввиди Арбитражный суд Ростовской области встал на сторону Калинича и Овчинниковой.

В начел августа Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Агроком Холдинг», которое пыталось опротестовать решение первой инстанции. Теперь холдинг подал кассацию.

Материалы по теме
В Ростове «Группа Агроком» Ивана Саввиди не смогла взыскать с ресторатора 6,5 млн рубФирма Ивана Саввиди вновь подала иск к ростовским рестораторамБанкротом признали ростовского ресторатора Вадима Калинича
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика