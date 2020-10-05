Кассационную жалобу подал на ростовских рестораторов «Агроком»

Компания «Агроком» известного бизнесмена и экс-депутата Ивана Саввиди, попыталась взыскать с рестораторов Вадима Калинича и Людмилы Овчинниковой убытки в размере 37,4 миллиона рублей. Калинич и Овчинникова являлись учредителями кафе «Бамбук» в центре Ростова-на-Дону. В 2014 году заведение сгорело, а в дальнейшем договор аренды с рестораторами расторгли из-за невыполнения ими условий по оплате.