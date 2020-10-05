Кассационную жалобу подал на ростовских рестораторов «Агроком»

Posted 5 октября 2020, 14:00
Published 5 октября 2020, 14:00
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Заседание назначили на 11 ноября, «Агроком» не согласен с решением по делу о взыскании с ростовских рестораторов 37,4 миллиона рублей.
Компания «Агроком» известного бизнесмена и экс-депутата Ивана Саввиди, попыталась взыскать с рестораторов Вадима Калинича и Людмилы Овчинниковой убытки в размере 37,4 миллиона рублей. Калинич и Овчинникова являлись учредителями кафе «Бамбук» в центре Ростова-на-Дону. В 2014 году заведение сгорело, а в дальнейшем договор аренды с рестораторами расторгли из-за невыполнения ими условий по оплате.
ООО «Бамбук А» ликвидировали по запросу надзорного ведомства, в споре рестораторов и Саввиди Арбитражный суд Ростовской области встал на сторону Калинича и Овчинниковой.
В начел августа Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Агроком Холдинг», которое пыталось опротестовать решение первой инстанции. Теперь холдинг подал кассацию.