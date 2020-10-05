Минстрой пропишет правила для трамвайных путей в Ростове

Posted 5 октября 2020, 19:23
Published 5 октября 2020, 19:23
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Речь идет о трамвайных путях с нестандартной колеей. Это касается сразу нескольких городов России, в том числе Пятигорска и Ростова.
В населенных пунктах нет возможности в полном объеме развивать трамвайные сети из-за отсутствия нормативной базы. Существующие правила относятся к «русской» колее.
Теперь эту ситуацию планируется исправить при помощи составления новых правил.
Ранее в Ростове озвучили подробности создания трамвайных маршрутов. На эти цели придется потратить 22,5 миллиарда рублей.