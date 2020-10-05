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Posted 5 октября 2020, 19:23

Published 5 октября 2020, 19:23

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Минстрой пропишет правила для трамвайных путей в Ростове

5 октября 2020, 19:23
Минстрой РФ ведет подготовку проектов изменений в СНиПы, которые касаются трамвайных путей в Ростове-на-Дону, заявили в министерстве.

Речь идет о трамвайных путях с нестандартной колеей. Это касается сразу нескольких городов России, в том числе Пятигорска и Ростова.

В населенных пунктах нет возможности в полном объеме развивать трамвайные сети из-за отсутствия нормативной базы. Существующие правила относятся к «русской» колее.

Теперь эту ситуацию планируется исправить при помощи составления новых правил.

Ранее в Ростове озвучили подробности создания трамвайных маршрутов. На эти цели придется потратить 22,5 миллиарда рублей.

#Общество#Новости
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