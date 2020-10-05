Три тревожные новости понедельника в Ростове об АЭС и непогоде

По прогнозам синоптиков, восточный ветер в начале недели опять наберет силу. Уже во вторник порывы ветра будут достигать 10-14 метров в секунду, со среды он поменяет направление на юго-восточный, а в четверг и пятницу будет дуть со скоростью 15-16 метров в секунду.