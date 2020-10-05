Три тревожные новости понедельника в Ростове об АЭС и непогоде

Снова ветер
По прогнозам синоптиков, восточный ветер в начале недели опять наберет силу. Уже во вторник порывы ветра будут достигать 10-14 метров в секунду, со среды он поменяет направление на юго-восточный, а в четверг и пятницу будет дуть со скоростью 15-16 метров в секунду.
При это осадков на неделе не ожидается, а температура воздуха будет держаться на уровне +23…+25 С.
АЭС в порядке?
В ночь на понедельник включили четвертый энергоблок на Ростовской АЭС. С 26 сентября энергоблок не работал, по сообщению представителей предприятия, причиной стали работы по согласованной в установленном порядке заявке.
Но в СМИ появилась информация, что на энергоблоке на переходнике патрубка аварийной питательной воды обнаружили трещину. По комментариям экспертов, такая трещина опасна и может стать причиной неприятных последствий.
Тем не менее, 5 октября власти заявили, что энергоблок работает в штатном режиме и повышения радиационного фона не выявлено.
Бесплатного входа не будет
В понедельник сотрудник музея «Самбекские высоты» сообщил, что отменять плату за вход не планируют. По словам источника, у музея есть распоряжение, по нему он и работает. Вопрос же бесплатного входа не обсуждается совсем.
Музей «Самбекские высоты» построили на пожертвования, власти обещали, что до конца года вход в него будет бесплатным. На практике же для школьников и инвалидов входные билеты стоят 50 рублей, для взрослых 200 рублей, групповые экскурсии проводят за сумму от 800 рублей.
Введение платных входных билетов жители Ростовской области восприняли крайне негативно и потребовали вернуть свободный вход.