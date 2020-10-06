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Posted 6 октября 2020, 07:23

Published 6 октября 2020, 07:23

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Губернатора Ростовской области поблагодарили за помощь узбекам

6 октября 2020, 07:23
Главе Ростовской области Василию Голубеву выразили благодарность за помощь гражданам Узбекистана, которые не могли попасть домой, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом перестали ходить поезда в Ташкент. Из-за этого на станции Первомайская в Ростове застряли несколько тысяч иностранцев, которые разбили палаточный лагерь.

Тогда в ситуацию вмешались власти и на родину удалось отправить восемь тысяч узбеков-мигрантов. Глава консульства Республики Узбекистан в Ростове Рустам Курганбаев поблагодарил губернатора за помощь.

«Правительству Узбекистана показали дружественное и партнерское отношение Ростовской области к республике и нуждам простых узбеков, попавших в уязвимое положение», — говорится в письме.

Ранее стало известно, какие ограничения ввели в Ростове из-за коронавируса.

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