Переулок в Ростове стал самой короткой улицей России

Posted 6 октября 2020, 07:53
Published 6 октября 2020, 07:53
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Длина ростовского переулка всего 30 метров, это самая короткая улица страны. Самой длинной признали улицу Восточный обход в Перми протяженностью 22,6 километра.
Кроме того, в Ростове самое высокое число улиц на количество жителей, в среднем на одной улице проживает 450 человек. Меньше всего территорий на число населения в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.
Ранее река в Ростовской области попала в число самых «веселых» в России. Также за самое смешное название населенного пункта боролся хутор Пятихатки Ростовской области, но занял лишь шестое место.