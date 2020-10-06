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Posted 6 октября 2020, 07:53

Published 6 октября 2020, 07:53

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Переулок в Ростове стал самой короткой улицей России

6 октября 2020, 07:53
Переулок Титова в Ростове-на-Дону признали самой короткой улицей на территории России, сообщили специалисты сервиса «Яндекс.Карты».

Длина ростовского переулка всего 30 метров, это самая короткая улица страны. Самой длинной признали улицу Восточный обход в Перми протяженностью 22,6 километра.

Кроме того, в Ростове самое высокое число улиц на количество жителей, в среднем на одной улице проживает 450 человек. Меньше всего территорий на число населения в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Ранее река в Ростовской области попала в число самых «веселых» в России. Также за самое смешное название населенного пункта боролся хутор Пятихатки Ростовской области, но занял лишь шестое место.

#Общество#Новости
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