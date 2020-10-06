Тест на ВИЧ в этом году сдали 200 тысяч ростовчан

Если в 2014 году обследование прошли 110 тысяч ростовчан, то в 2019-м уже 400 тысяч. В настоящее время ВИЧ-инфекция является одной из самых распространенных как в мире, так и в городе в частности. В настоящее время ВИЧ-инфекция подтверждена у более чем 4,3 тысячи ростовчан, за девять месяцев 2020 года выявили 286 новых случаев.