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Posted 6 октября 2020, 10:49

Published 6 октября 2020, 10:49

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Тест на ВИЧ в этом году сдали 200 тысяч ростовчан

6 октября 2020, 10:49
За последние пять лет количество жителей Ростова-на-Дону, ежегодно проходящих скрининг обследования на ВИЧ, выросло почти в четыре раза.

В экспертном интервью заведующий сектором правового и информационного обеспечения Управления здравоохранения Ростова Наири Варданян осветил тему «Особо опасные инфекции Пандемии XXI века», а также рассказал о мерах профилактики ВИЧ.

Если в 2014 году обследование прошли 110 тысяч ростовчан, то в 2019-м уже 400 тысяч. В настоящее время ВИЧ-инфекция является одной из самых распространенных как в мире, так и в городе в частности. В настоящее время ВИЧ-инфекция подтверждена у более чем 4,3 тысячи ростовчан, за девять месяцев 2020 года выявили 286 новых случаев.

В группе риска находятся люди от 30 до 60 лет, передается инфекция в основном половым путем.

ВИЧ давно перестал быть сугубо медицинской проблемой, так, в Ростове работает межведомственная комиссия по информированию населения о ВИЧ-инфекции. В рамках работы в городе проводят тренинги для врачей и медицинских работников, которые должны иметь знания в области психологии, социальной работы, социального маркетинга и даже PR. Также медиков обучают навыкам консультирования пациентов при направлении на обследование на ВИЧ.

Совместно с отделом молодежи и руководителями вузов в Ростове проводят информационные мероприятия для студентов, а для школьников организовали открытые интернет-уроки. В проведении уроков, в которых участвуют 40 ростовских школ, помогает городское управление образования.

Кроме того, работы по информированию о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C проводят со всеми возрастными группами.

Благодаря информационной кампании #ОстановиВИЧростов постоянно растет количество граждан, проходящих скрининг обследования на ВИЧ. В этом году в Ростове провели более 2 тысяч экспресс-исследований.

По словам эксперта, заразиться ВИЧ-инфекцией может любой человек вне зависимости от возраста, пола и социального статуса. Главные пути передачи инфекции — это половой, инъекционный и от матери ребенку. Снизить риск заражения можно, соблюдая определенный правила. Среди последних исключение незащищенных половых контактов, регулярная сдача анализов и здоровый образ жизни без наркотиков.

«Важно знать, что ВИЧ не является на сегодняшний день смертельным заболеванием», — отметил Наири Варданян и напомнил, что чем раньше выявят болезнь, тем эффективнее будет лечение.

Обследование можно пройти в поликлинике по месту жительства, в Областном центре СПИД на Кулагина, 7а и в мобильных точках во время акций.

«Только ответственность каждого из нас за свое здоровье убережет от распространения любой инфекции, — подчеркнул эксперт.

Также в ходе интервью обсудили и новую коронавирусную инфекцию. Наири Варданян напомнил о мерах профилактики ковида. Среди них - регулярное мытье рук, ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, следует минимизировать нахождение в общественных местах.

#Общество#Новости
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