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Posted 7 октября 2020, 15:04

Published 7 октября 2020, 15:04

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Школы Ростовской области сами определят дату и длительность осенних каникул

7 октября 2020, 15:04
Каждое образовательное учреждение Ростовской области самостоятельно определит дату и период осенних каникул, сообщили в региональном правительстве.

Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Василий Голубев, при этом в некоторых школах осенние каникулы начнутся с 21 октября, а их длительность в среднем составит девять дней.

Остальным образовательным учреждениям дали право варьировать дату и период каникул в зависимости от объема учебных задач и санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретной школе.

Напомним, отправить школы на двухнедельные каникулы рекомендовал главный санитарный врач области Евгений Ковалев. При этом сами жители просят губернатора перевести школьников на дистанционное обучение.

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