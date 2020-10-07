Школы Ростовской области сами определят дату и длительность осенних каникул

Posted 7 октября 2020, 15:04
Published 7 октября 2020, 15:04
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Василий Голубев, при этом в некоторых школах осенние каникулы начнутся с 21 октября, а их длительность в среднем составит девять дней.
Остальным образовательным учреждениям дали право варьировать дату и период каникул в зависимости от объема учебных задач и санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретной школе.
Напомним, отправить школы на двухнедельные каникулы рекомендовал главный санитарный врач области Евгений Ковалев. При этом сами жители просят губернатора перевести школьников на дистанционное обучение.
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