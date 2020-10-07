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Posted 7 октября 2020, 18:42

Published 7 октября 2020, 18:42

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Синоптики заявили об очередной пыльной буре в Ростовской области

7 октября 2020, 18:42
В Ростовской области в четверг усилится ветер и ожидается очередная пыльная буря, сообщила представитель Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, буря будет сохраняться в течение нескольких дней. Спровоцировать ее может сильный ветер.

«Ветер усилится в Южном федеральном округе, на Ставрополье, Чечне и Дагестане. Порывы будут достигать 23 метров в секунду», — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова Паршиной.

Отмечается, что в ночное время прогнозируются заморозки с температурой до минус 2 градусов.

Напомним, что пыльная буря началась на прошлой неделе и не прекращалась в течение двух дней. Она мешала движению автомобилистов и не давала спокойно дышать местным жителям.

В РАН раскрыли причины пыльной бури в Ростове-на-Дону.

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