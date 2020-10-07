Во время пожаров в собственных домах в Ростовской области погибли двое мужчин

Posted 7 октября 2020, 08:18
Published 7 октября 2020, 08:18
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Пожар в частном доме в садовом товариществе «Содружество» по улице Яблоневой произошел во вторник, 6 октября. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь успел охватить дом и хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.
Восемь спасателей и две пожарные машины сумели потушить возгорание за полчаса. На месте был обнаружен 49-летний погибший.
Еще один пожар в частном доме по улице Ангарская в Батайске удалось потушить до прибытия пожарных расчетов. Однако спасти 82-летнего хозяина дома не удалось. Мужчина погиб от отравления продуктами горения.
По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем.