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Posted 7 октября 2020, 08:18

Published 7 октября 2020, 08:18

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Во время пожаров в собственных домах в Ростовской области погибли двое мужчин

7 октября 2020, 08:18
В Ростовской области произошло два пожара, унесших жизни местных жителей, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Пожар в частном доме в садовом товариществе «Содружество» по улице Яблоневой произошел во вторник, 6 октября. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь успел охватить дом и хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

Восемь спасателей и две пожарные машины сумели потушить возгорание за полчаса. На месте был обнаружен 49-летний погибший.

Еще один пожар в частном доме по улице Ангарская в Батайске удалось потушить до прибытия пожарных расчетов. Однако спасти 82-летнего хозяина дома не удалось. Мужчина погиб от отравления продуктами горения.

По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Ростовской области загорелся склад пиротехники.

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