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Posted 8 октября 2020, 12:26

Published 8 октября 2020, 12:26

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Десять врачей умерли в Ростовской области во время пандемии коронавируса

8 октября 2020, 12:26
В Ростовской области в период распространения коронавируса скончались как минимум 10 медицинских специалистов, имена опубликованы на портале «Список памяти».

Всего на сайте указаны более 800 фамилий медиков, которые стали жертвами пандемии. В том числе 10 работали в донском регионе.

Так, скончался 59-летний врач скорой медицинской помощи Игорь Бец, он работал в Ростове. Умерли 50-летняя медсестра Изабелла Галстян, 59-летний анестезиолог-реаниматолог Игорь Дударев и 33-летняя терапевт Светлана Елисеева.

Кроме того, ушла из жизни 57-летняя уборщица Галина Рылова. Она работала в городской больнице Таганрога. В списке есть 60-летняя медсестра из Донецка Татьяна Снурницина.

Всего в Ростовской области заразились 23818 человек, выздоровели 18917 заболевших. Скончались из-за инфекции 559 пациентов.

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