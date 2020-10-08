Десять врачей умерли в Ростовской области во время пандемии коронавируса

Posted 8 октября 2020, 12:26
Published 8 октября 2020, 12:26
Modified 18 сентября 2022, 10:53
Updated 18 сентября 2022, 10:53
Всего на сайте указаны более 800 фамилий медиков, которые стали жертвами пандемии. В том числе 10 работали в донском регионе.
Так, скончался 59-летний врач скорой медицинской помощи Игорь Бец, он работал в Ростове. Умерли 50-летняя медсестра Изабелла Галстян, 59-летний анестезиолог-реаниматолог Игорь Дударев и 33-летняя терапевт Светлана Елисеева.
Кроме того, ушла из жизни 57-летняя уборщица Галина Рылова. Она работала в городской больнице Таганрога. В списке есть 60-летняя медсестра из Донецка Татьяна Снурницина.
Всего в Ростовской области заразились 23818 человек, выздоровели 18917 заболевших. Скончались из-за инфекции 559 пациентов.