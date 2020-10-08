Только треть икры осетровых на прилавках России производится в стране

Еще одно направление — выращивание устриц и мидий. В Крыму производство первым возродил предприниматель Сергей Кулик, компания производит которого 100 тысяч устриц и до 15 тонн мидий в год. Моллюсков не нужно кормить, к тому же соленость Черного моря в два раза ниже, чем Средиземного, что сказывается на вкусе. Но крымскую устрицу мало кто пробовал, и это негативно отражается на продажах фермы.