Только треть икры осетровых на прилавках России производится в стране

Posted 8 октября 2020, 11:36
Published 8 октября 2020, 11:36
Modified 1 октября, 15:11
Updated 1 октября, 15:11
Как рассказал в специальном проекте «Бизнес-вектор» владелец группы компаний «Русский икорный дом» Александр Новиков, легальный российский рынок икры составляет в 180 тонн в год. Отечественные производители занимают на нем не более трети, остальное — поставки дешевого сырья из Китая. Российские осетроводы выступают за обеление рынка.
«Пусть везут китайскую икру, продают ее, и пусть потребитель покупает, но знает, что она китайская, она стоит других денег, потому что другого качества», — прокомментировал бизнесмен.
Первую икру от осетровых можно получить лишь на седьмой год жизни рыбы, самок не убивают, а «доят» раз в два года. «Русский икорный дом» ежегодно увеличивает производство на 10-15%, больше потребители купить не готовы.
В мире ежегодно съедают 170 миллионов тонн рыбы и морепродуктов, половину вылавливают в морях и океанах, другую половину выращивают искусственно. В России же на обычный промысел приходится 95% всей рыбы и лишь 5% выращивают. Сложность в том, что выращивание рыбы ценных пород процесс долгий, а поддержка аквакультуры в стране составляет лишь 0,5% от оборота сегмента.
«Без поддержки государства этому сегменту подняться самостоятельно на серьезный уровень и быстро развиться очень сложно», — говорит глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Выращиванием рыбы и морепродуктов в России занимаются более четырех тысяч предприятий, 86% из них — небольшие хозяйства мощностью до 100 тонн продукции в год. Большая же часть рынка принадлежит средним и крупным компаниям, но и им удержаться на плаву сложно.
Как рассказал совладелец Бисеровского рыбокомбината Андрей Семенов, продажи живой форели за пять лет упали в два раза. Форель в основном покупают люди среднего класса, она выступает своеобразным индикатором финансового состояния населения. «Нет у людей денег, идет экономия, в том числе, на продуктах питания», — рассказал Семенов.
Также на 10% по сравнению с прошлым годом снизились и продажи карпа. «В позапрошлом году, чтобы закрыть кредиты, мы продали акции банка „Возрождение“ на пять миллионов. В прошлом продали в Ногинске торговый магазинчик небольшой с земельным участком за десять миллионов. Что будем продавать в этом году, сказать сложно», — комментирует ситуацию рыбовод.
До 2014 года на рынке красной рыбы в европейской части России царила норвежская форель, которую на волне антисанкций вытеснили поставки из других стран. Кроме того, активно выращивать красную рыбу начали и отечественные производители, в итоге сейчас предложения превышает спрос.
При этом мальков и корма приходится покупать за границей, так как качественного продукта в России просто не производят. «В связи с неустойчивостью рубля покупать все это становится все дороже и дороже», — говорит Сергей Катырин.
Еще одно направление — выращивание устриц и мидий. В Крыму производство первым возродил предприниматель Сергей Кулик, компания производит которого 100 тысяч устриц и до 15 тонн мидий в год. Моллюсков не нужно кормить, к тому же соленость Черного моря в два раза ниже, чем Средиземного, что сказывается на вкусе. Но крымскую устрицу мало кто пробовал, и это негативно отражается на продажах фермы.
Для развития отрасли необходимо, чтобы рыбоводов признали сельхозпроизводителями со всеми вытекающими преференциями. «Достаточно много льгот сформировано и много инструментов есть для поддержки фермеров. Для тех, кто занимается аквакультурой, по большому счету, не просто немного, а мизер, и по суммам это вообще не сопоставимо», — комментирует глава ТПП Сергей Катырин.
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