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Posted 8 октября 2020, 19:37

Published 8 октября 2020, 19:37

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

В Ростове более 10 тыс человек заразились коронавирусом

8 октября 2020, 19:37
В Ростове-на-Дону за все время число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек, сообщили в городской администрации.

За последние сутки зарегистрировано 105 случаев заболевания, выздоровели 185 человек. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 3,8 тысячи местных жителей.

«В медицинских учреждениях на лечении находятся 866 пациентов. В том числе 440 человек разместили в городской больнице № 1», — сказано в сообщении

Отмечается, что за все время в городе выявили 10038 случаев заражения. Медики выписали 8408 человек, скончались 267 пациентов.

Ранее стало известно, какие ограничения ввели в Ростове из-за инфекции.

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