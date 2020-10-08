В Ростове более 10 тыс человек заразились коронавирусом

В Ростове-на-Дону за все время число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек, сообщили в городской администрации.

За последние сутки зарегистрировано 105 случаев заболевания, выздоровели 185 человек. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 3,8 тысячи местных жителей. «В медицинских учреждениях на лечении находятся 866 пациентов. В том числе 440 человек разместили в городской больнице № 1», — сказано в сообщении Отмечается, что за все время в городе выявили 10038 случаев заражения. Медики выписали 8408 человек, скончались 267 пациентов. Ранее стало известно, какие ограничения ввели в Ростове из-за инфекции. Материалы по теме Десять врачей умерли в Ростовской области во время пандемии коронавируса