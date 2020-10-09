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Posted 9 октября 2020, 08:44

Published 9 октября 2020, 08:44

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Единороссы призвали к совести отказавшихся выбирать главу в Каменске коммунистов

Единороссы призвали к совести отказавшихся выбирать главу в Каменске коммунистов

9 октября 2020, 08:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Депутатов Каменск-Шахтинской гордумы, отказавшихся участвовать на выборах главы Каменска, единороссы призвали помнить об ответственности перед избирателями, заявил RostovGazeta представитель пресс-службы реготделения «ЕР».

Часть депутатов КПРФ и «Справедливой России» в Каменске не пришли в среду на заседание городской думы седьмого созыва. Выборы председателя городской думы — главы города должны были состояться 7 октября. Ситуация в Каменск-Шахтинской городской думе, когда фактически было сорвано ее первое заседание, показала своеобразное понимание некоторыми депутатами задач своей работы, считает заместитель руководителя Ростовского регионального исполкома «Единой России» Галина Зинченко.

«Депутатская деятельность предполагает круг серьезных обязанностей. И налагает ответственность перед избирателями. Поскольку у нашей партии самый представительный депутатский корпус, мы понимаем это очень хорошо. И призываем к такому пониманию коллег», — прокомментировала Галина Зинченко.

Она добавила, что сейчас в центре внимания депутатов должны быть первоочередные вопросы. В их числе — помощь людям в условиях пандемии, подготовка к отопительному сезону, принятие бюджета города.

Ранее руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов пояснил, что депутаты партий КПРФ и «Справедливая Россия» не согласны с итогами выборов, которые состоялись 13 сентября, поэтому они бойкотировали первое заседание в Каменске.

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#Политика#Эксклюзив#Новости
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