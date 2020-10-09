Единороссы призвали к совести отказавшихся выбирать главу в Каменске коммунистов

Часть депутатов КПРФ и «Справедливой России» в Каменске не пришли в среду на заседание городской думы седьмого созыва. Выборы председателя городской думы — главы города должны были состояться 7 октября. Ситуация в Каменск-Шахтинской городской думе, когда фактически было сорвано ее первое заседание, показала своеобразное понимание некоторыми депутатами задач своей работы, считает заместитель руководителя Ростовского регионального исполкома «Единой России» Галина Зинченко.