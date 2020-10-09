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Posted 9 октября 2020, 09:26

Published 9 октября 2020, 09:26

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Пасмурные и ветреные выходные обещают синоптики ростовчанам

9 октября 2020, 09:26
В выходные в Ростове-на-Дону ожидается пасмурная, ветреная, но теплая погода, следует из прогноза Гидрометцентра.

Так, в субботу, 10 октября в Ростове температура воздуха поднимется до +21 градуса. Скорость ветра достигнет 7 метров в секунду. Весь день будет облачно, но без осадков. В ночные часы похолодает до +11 градусов.

В воскресенье не станет прохладнее. Столбики термометров все также покажут +21 градус. Ветер немного успокоится, до 4 метров в секунду. Будет облачно, временами возможен небольшой дождь.

Ранее синоптики предупредили жителей региона о новой пыльной буре.

#Общество#Новости
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