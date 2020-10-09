Роспотребнадзор не подтвердил ядовитый смог в Каменске-Шахтинском

Posted 9 октября 2020, 15:02
Published 9 октября 2020, 15:02
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Как пишет gazetapik.ru, замеры производили 30 сентября сразу после возникновения очагов возгорания в черте Каменска. На следующий день повторные пробы показали, что воздух в городе соответствует норме.
Напомним, что из-за засухи начались ландшафтные пожары, которые принесли в город дым и смог. Городские власти попросили местных жителей не выходить по утрам на улицу из-за вредных в воздухе веществ. Одновременно в соцсетях начали распространять информацию, что на город опустилось ядовитое облако.