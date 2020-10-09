Роспотребнадзор не подтвердил ядовитый смог в Каменске-Шахтинском

Напомним, что из-за засухи начались ландшафтные пожары, которые принесли в город дым и смог. Городские власти попросили местных жителей не выходить по утрам на улицу из-за вредных в воздухе веществ. Одновременно в соцсетях начали распространять информацию, что на город опустилось ядовитое облако.