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Posted 9 октября 2020, 15:02

Published 9 октября 2020, 15:02

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Роспотребнадзор не подтвердил ядовитый смог в Каменске-Шахтинском

Роспотребнадзор не подтвердил ядовитый смог в Каменске-Шахтинском

9 октября 2020, 15:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Информация о превышении содержания двуокиси серы в дыме над Каменском-Шахтинским устарела, сообщила начальник городского территориального отдела Управления Роспотребнадзора Валентина Тыквинская.

Как пишет gazetapik.ru, замеры производили 30 сентября сразу после возникновения очагов возгорания в черте Каменска. На следующий день повторные пробы показали, что воздух в городе соответствует норме.

Напомним, что из-за засухи начались ландшафтные пожары, которые принесли в город дым и смог. Городские власти попросили местных жителей не выходить по утрам на улицу из-за вредных в воздухе веществ. Одновременно в соцсетях начали распространять информацию, что на город опустилось ядовитое облако.

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