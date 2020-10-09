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Posted 9 октября 2020, 15:12

Published 9 октября 2020, 15:12

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Три пятничные новости Ростова о природной катастрофе и возмущенных горожанах

9 октября 2020, 15:12
В пятницу жители Ростова-на-Дону возмутились просьбе провести выходные дома, а ученые заявили о глобальной деградации земель, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Начало карантина?

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов обратился к россиянам с просьбой остаться в эти выходные дома. Просьба продиктована сложной ситуацией с коронавирусом в стране и в Ростовской области в частности. Жителей России попросили воздержаться от походов в гости и посещения общественных мест.

Ростовчане отреагировали на просьбу негативно. Многие заявили, что устали от ограничений и рекомендации соблюдать не собираются. «Я планирую на этих выходных сходить в кино, и мне плевать на ваши советы», — написала одна из местных жительниц.

«Давайте люди сами будут решать, как и с кем им провести выходные», - прокомментировал другой ростовчанин.

Крах сельского хозяйства

В пятницу в региональном референтном центре Россельхознадзора сообщили, что в Ростовской области практически не осталось земель, которые не испытывали бы на себе негативное воздействие деятельности человека.

По выводам ученых, от прежней целинной степи в области остались лишь небольшие участки, при этом катастрофически снижается плодородие земель. Из-за регулярных засух и участившихся суховеев пахотные земли превращаются в пустыню в Орловском, Зимовниковском, Дубовском, Заветинском и Ремонтненском районах.

Кроме того, на всех почвах пашни и частично на природных пастбищах земли теряют гумус. Также почвы области страдают от осолонения, заиления и других негативных факторов.

Катастрофа с пользой

В пятницу жители Ростова-на-Дону предложили воспользоваться неблагоприятной ситуацией с понижением уровня воды в реке Дон и почистить дно, пока оно обнажилось.

Сильным восточным ветром воду из реки выдуло в последние дни сентября, кроме того, в области до сих пор сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В результате Дон в прямом смысле превратился в пустыню с пересохшим потрескавшимся дном.

Как пишут жители Ростова, на дне реки много ила и мусора, которые можно было бы сейчас убрать.

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