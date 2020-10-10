rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2020, 15:09

Published 10 октября 2020, 15:09

Modified 1 октября, 13:32

Updated 1 октября, 13:32

Подробности введенных ограничений раскрыли в Новочеркасске

10 октября 2020, 15:09
Ухудшающаяся ситуация с коронавирусом заставила ввести ограничения в Новочеркасске Ростовской области, следует из постановления администрации города.

Стали известны подробности ограничений, которые позволят усилить меры по борьбе с инфекцией. Так, в Новочеркасске временно не будут проводить соревнования и массовые мероприятия.

Под запретом оказалась работа ночных клубов, а руководителей кальянных и букмекеров попросили закрываться в 22.00. Вместе с этим усилят меры профилактики.

Водители автобусов с высокой температурой не смогут работать на маршрутах. Также заболевших не пустят в образовательные учреждения.

Каждый день в регионе выявляют более 200 случаев заражения коронавирусом. За все время зарегистрировали более 24 тысяч пациентов.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика