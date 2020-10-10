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Posted 10 октября 2020, 09:54

Published 10 октября 2020, 09:54

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Ростовчане рассказали о проблемах из-за пыльной бури

10 октября 2020, 09:54
В Ростове-на-Дону прошла очередная пыльная буря из-за сильного ветра, и создала местным жителям проблем, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в пятницу в городе усилился ветер, который начал разносить по улицам пыль. На Театральной площади сорвало один из колоколов со стелы, после чего группа подростков скинула его с лестницы.

Неблагоприятная погода вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Ростовчане рассказали, что у них першит в горле и подступает кашель. По их словам, маски не спасают от пыли.

«Леса фермеры вырубают, новые никто не сажает. Полям отдыхать не дают, через пару лет верблюды будут у нас жить», — прозвучало в комментариях.

Горожане также заявили, что придется проводить влажную уборку в квартирах и мыть машины. «Это повтор для тех, кто первую бурю пропустил?», — пошутил один из горожан.

#Общество#Новости
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