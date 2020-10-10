Ростовчане рассказали о проблемах из-за пыльной бури

Posted 10 октября 2020, 09:54
Published 10 октября 2020, 09:54
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
Напомним, что в пятницу в городе усилился ветер, который начал разносить по улицам пыль. На Театральной площади сорвало один из колоколов со стелы, после чего группа подростков скинула его с лестницы.
Неблагоприятная погода вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Ростовчане рассказали, что у них першит в горле и подступает кашель. По их словам, маски не спасают от пыли.
«Леса фермеры вырубают, новые никто не сажает. Полям отдыхать не дают, через пару лет верблюды будут у нас жить», — прозвучало в комментариях.
Горожане также заявили, что придется проводить влажную уборку в квартирах и мыть машины. «Это повтор для тех, кто первую бурю пропустил?», — пошутил один из горожан.
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