Склад боеприпасов времен ВОВ нашли во время земляных работ в Ростове

В Ростове-на-Дону во время проведения земляных работ обнаружили боеприпасы, которые пролежали здесь со времен Великой Отечественной войны, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Работы проводили в субботу на улице Андреева. Трактор рыл траншею и вместе с землей поднял снаряд. «После этого работы были временно остановлены. Под землей оказался ящик с несколькими боеприпасами», — сказано в сообщении. Отмечается, что были вызваны представители экстренных служб. Автор публикации разместил фото, показав боеприпас. «Скорее всего там стояла пушка, в 1942-м году линия обороны Ростова проходила именно здесь. Противотанковый ров до сих пор виден», — прозвучало в комментариях. Читайте также: «Почти 140 боеприпасов времен ВОВ нашли в Ростовской области в 2018 году». Материалы по теме В Ростовской области уничтожили более 50 снарядов времен ВОВ Снаряды царской армии обнаружили в Ростовской области