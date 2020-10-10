Склад боеприпасов времен ВОВ нашли во время земляных работ в Ростове

Posted 10 октября 2020, 18:43
Published 10 октября 2020, 18:43
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Работы проводили в субботу на улице Андреева. Трактор рыл траншею и вместе с землей поднял снаряд.
«После этого работы были временно остановлены. Под землей оказался ящик с несколькими боеприпасами», — сказано в сообщении.
Отмечается, что были вызваны представители экстренных служб. Автор публикации разместил фото, показав боеприпас.
«Скорее всего там стояла пушка, в 1942-м году линия обороны Ростова проходила именно здесь. Противотанковый ров до сих пор виден», — прозвучало в комментариях.