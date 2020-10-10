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Posted 10 октября 2020, 18:43

Published 10 октября 2020, 18:43

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Склад боеприпасов времен ВОВ нашли во время земляных работ в Ростове

10 октября 2020, 18:43
В Ростове-на-Дону во время проведения земляных работ обнаружили боеприпасы, которые пролежали здесь со времен Великой Отечественной войны, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Работы проводили в субботу на улице Андреева. Трактор рыл траншею и вместе с землей поднял снаряд.

«После этого работы были временно остановлены. Под землей оказался ящик с несколькими боеприпасами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что были вызваны представители экстренных служб. Автор публикации разместил фото, показав боеприпас.

«Скорее всего там стояла пушка, в 1942-м году линия обороны Ростова проходила именно здесь. Противотанковый ров до сих пор виден», — прозвучало в комментариях.

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