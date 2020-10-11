Ростовчанам рассказали, когда вернут на место упавший со стелы колокол

Как передает интернет-издание 1rnd.ru, колокол вернут на прежнее место после ремонта уже на следующей неделе. Изначально городские власти намеревались установить его на стелу в эти выходные, однако в результате было решено усилить крепление как упавшего, так и всех остальных колоколов.