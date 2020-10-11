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Posted 11 октября 2020, 09:24

Published 11 октября 2020, 09:24

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Ростовчанам рассказали, когда вернут на место упавший со стелы колокол

11 октября 2020, 09:24
Власти Ростова-на-Дону пообещали, что колокол на стелу «Воинам-освободителям» на Театральной площади вернут после ремонта, сообщили в администрации города.

Напомним, что сильный ветер сорвал со стелы на Театральной площади один из двенадцати колоколов. После этого он стал «игрушкой» в руках подростков, которые спустили колокол с лестницы.

Как передает интернет-издание 1rnd.ru, колокол вернут на прежнее место после ремонта уже на следующей неделе. Изначально городские власти намеревались установить его на стелу в эти выходные, однако в результате было решено усилить крепление как упавшего, так и всех остальных колоколов.

Кроме того, из-за сильного ветра высотные работы с использованием автовышки могут быть смертельно опасными.

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