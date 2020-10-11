Ростовчанам рассказали, когда вернут на место упавший со стелы колокол

Posted 11 октября 2020, 09:24
Published 11 октября 2020, 09:24
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Напомним, что сильный ветер сорвал со стелы на Театральной площади один из двенадцати колоколов. После этого он стал «игрушкой» в руках подростков, которые спустили колокол с лестницы.
Как передает интернет-издание 1rnd.ru, колокол вернут на прежнее место после ремонта уже на следующей неделе. Изначально городские власти намеревались установить его на стелу в эти выходные, однако в результате было решено усилить крепление как упавшего, так и всех остальных колоколов.
Кроме того, из-за сильного ветра высотные работы с использованием автовышки могут быть смертельно опасными.