Сосиски жарили двое ростовчан в Щепкинском лесу при чрезвычайной пожароопасности

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. «Интересно, чем думают такие люди когда делают вот такие костры? Совсем лень было, что ли, камнями обложить очаг и вырыть хоть небольшую ямку руками, если лопатки нет?», — писали одни. «Вокруг костра даже трава расчищена, че вы докопались до людей», — возражали другие.