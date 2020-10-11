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Posted 11 октября 2020, 12:44

Published 11 октября 2020, 12:44

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Сосиски жарили двое ростовчан в Щепкинском лесу при чрезвычайной пожароопасности

11 октября 2020, 12:44
Двое парней развели костер в Щепкинском лесу в Ростове-на-Дону и жарили сосиски, сообщили очевидцы в соцсети.

Молодых людей заметила девушка и попросила их затушить костер, опасаясь пожара. «Как оказалось затушить костер у парней было нечем: ни воды, чтобы залить костер, ни лопаты, чтобы закидать землей», — сказано в сообщении.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. «Интересно, чем думают такие люди когда делают вот такие костры? Совсем лень было, что ли, камнями обложить очаг и вырыть хоть небольшую ямку руками, если лопатки нет?», — писали одни. «Вокруг костра даже трава расчищена, че вы докопались до людей», — возражали другие.

Напомним, на территории Ростова и области действует режим чрезвычайной пожароопасности.

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