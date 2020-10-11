Сосиски жарили двое ростовчан в Щепкинском лесу при чрезвычайной пожароопасности

Posted 11 октября 2020, 12:44
Published 11 октября 2020, 12:44
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
Молодых людей заметила девушка и попросила их затушить костер, опасаясь пожара. «Как оказалось затушить костер у парней было нечем: ни воды, чтобы залить костер, ни лопаты, чтобы закидать землей», — сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. «Интересно, чем думают такие люди когда делают вот такие костры? Совсем лень было, что ли, камнями обложить очаг и вырыть хоть небольшую ямку руками, если лопатки нет?», — писали одни. «Вокруг костра даже трава расчищена, че вы докопались до людей», — возражали другие.